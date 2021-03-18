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Александера-Арнольда не позвали в сборную Англии. Тренеру пришлось объяснять

Англия
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Фанаты "Ливерпуля" шокированы

Александера-Арнольда не позвали в сборную Англии. Тренеру пришлось объяснять

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не вызывал защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнолда в национальную команду на ближайшие матчи. Это решение ему пришлось объяснять.

Есть зоны, где у нас невероятная конкуренция за место в составе. Тренту очень не повезло. Я не думаю, что он играл на том уровне, который показывал последние несколько лет. Но считаю, что он очень близок к этому. Последние недели он делал шаги в правильном направлении.

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Просто мы думаем, что Рис Джеймс и Киран Триппье провели исключительные сезоне со своими клубами, Уокер в отличной форме вместе с "Манчестер Сити". У нас есть и другие футболисты в лиге, которые хорошо играют на этой позиции - Кэш с "Астон Виллы" и Ейлинг с "Лидса". Трент, конечно, суперталант. Уверен, что он будет играть важную роль для Англии в будущем, - цитирует тренера Sky Sports.

Впереди у Англии три стартовые поединки отбора на Чемпионат мира 2022 года. 25 марта - дома с Сан-Марино, 28 марта - на выезде с Албанией и 31 марта - дома с Польшей.

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В статье: Англия Ливерпуль Гарет Саутгейт Трент Александер-Арнольд
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