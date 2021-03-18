Знаменитый олимпийский чемпион советует Манчестер Юнайтед избавиться от экс-игрока Шахтера

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт (Ямайка) болеет за английский "Манчестер Юнайтед". Он позволил себе в беседе с журналистами высказаться о некоторых игроках команды.

Я считаю, что Фреда в полузащите МЮ не должно быть. Мне кажется, ему многого не хватает. Он усердно работает, но не так хорошо играет в пас и делает много ненужных фолов. Нам однозначно нужно больше нападающих, настоящих форвардов. По моему мнению, нужно чаще выпускать Кавани на поле. Я уверен, что Эдинсон должен играть всегда, если он в форме. И на игроков нужно просто давить. Сейчас они чувствуют себя слишком спокойно, потому что некоторые из них точно знают, что выйдут в старте.

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Если ты спокоен за свое место в основе, то ты не играешь с такой самоотдачей, с которой нужно. Мне кажется, это одна из тех вещей, которые нужно менять, и все наладится, - считает Болт, которого цитирует Goal.com.

Бразильский 28-летний опорный полузащитник Фред в этом сезоне сыграл в 23 матчах АПЛ. До МЮ он выступал в донецком "Шахтере" в 2013-2018 годах.