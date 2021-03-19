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Пол Скоулз: Думаю, Хендерсон стал основным вратарём МЮ

Англия
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По его мнению Дин лучше справляется с работой

Пол Скоулз: Думаю, Хендерсон стал основным вратарём МЮ

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что в ближайших матчах основным голкипером команды должен быть Дин Хендерсон.

"Думаю, Хендерсон стал основным вратарём „МЮ“. Он выиграл эту борьбу. Давиду де Хеа повезло сохранить своё место в основе после игры с „Эвертоном“. Но он допустил ошибки в моментах, где мог сыграть лучше. Это были не грубые ошибки, но с Хендерсоном в воротах я чувствую больше уверенности.

Давид великолепный голкипер и будет играть, если Дин не использует свой шанс. Но пришло время попробовать Хендерсона в нескольких матчах подряд и посмотреть, как он проявит себя. Его вызвали в сборную Англии. Потенциально он может быть первым номером сборной, если сохранит свою форму.

Он допустил ошибку в первой игре, мы это знаем. Но затем он проявил характер. Дин очень спокоен и делает то, что нужно", — цитирует Скоулза BT Sport.

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В статье: Пол Скоулз Дин Хендерсон
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