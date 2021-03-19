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Артета: Я не удивлён прогрессом Вест Хэма
Наставник лондонцев считает, что им придется серьезно потрудиться
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил соперника своей команды по предстоящему матчу в английской Премьер-лиге — "Вест Хэм". Подопечные Дэвида Мойеса занимают пятое место в турнирной таблице, "Арсенал" идёт 10-м.
"Я не удивлён прогрессом "Вест Хэма". У них очень сильный состав, прекрасный тренер и тренерский штаб. В начале сезона у них были сомнения, но я знаю, на что способен Дэвид. Он объединяет коллектив, игроки упорно работают. Мы видим, чего эта команда достигла.
Конечно, у них больше времени на тренировки и подготовку к матчам. Они находятся в отличной форме и являются очень опасной командой.
Мы знаем, что игра будет непростой. "Вест Хэм" набрал прекрасный ход, выступает стабильно. Их игроки знают, что нужно делать. Я знаю Дэвида и уверен, что нас ждёт трудный матч", — цитирует Артету Evening Standard.
Матч "Вест Хэм" — "Арсенал" состоится 21 марта.
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