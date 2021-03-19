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Манчестер Юнайтед подписал контракт с новым титульным спонсором

Англия
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За условиями контракта красные получат 235 миллионов фунтов стерлингов за 5 лет

Манчестер Юнайтед подписал контракт с новым титульным спонсором

Фото: Independent/ Автор - Марк Крітчлі

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" 19 марта объявил на официальном сайте о заключении соглашения с компанией TeamViewer в качестве титульного спонсора.

Срок контракта рассчитан на 5 лет. За время соглашения "МЮ" получит 235 миллионов фунтов стерлингов. Со следующего сезона логотип TeamViewer будет нанесен на форму манкунианцев.

Ранее по контракту с Chevrolet "Юнайтед" получал порядка 64 миллионов фунтов за сезон.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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