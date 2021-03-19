Манчестер Юнайтед подписал контракт с новым титульным спонсором

"Манчестер Юнайтед" 19 марта объявил на официальном сайте о заключении соглашения с компанией TeamViewer в качестве титульного спонсора.

Срок контракта рассчитан на 5 лет. За время соглашения "МЮ" получит 235 миллионов фунтов стерлингов. Со следующего сезона логотип TeamViewer будет нанесен на форму манкунианцев.

Ранее по контракту с Chevrolet "Юнайтед" получал порядка 64 миллионов фунтов за сезон.