Клопп: Не хотел играть в четвертьфинале Лиги чемпионов с другими английскими клубами

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником команды стал "Реал".

"Не хотел играть в четвертьфинале Лиги чемпионов с другими английскими клубами. То, что мы сыграем с "Реалом" захватывающе. Очевидно, это трудный жребий, но меня это устраивает, потому что, если вы посмотрите на другие команды, вы подумаете: "О, мой бог", потому что они все сильные и качественные. Прошло только два года, как мы с ними играли, это была тяжелая ночь для нас, так что получить шанс вновь сыграть с ними — круто", — цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

Первые игры четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.