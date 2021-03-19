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Клопп: Не хотел играть в четвертьфинале Лиги чемпионов с другими английскими клубами
Наставник мерсисайдцев доволен результатами жеребьевки
Photo by Alex Livesey - Getty Images
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником команды стал "Реал".
"Не хотел играть в четвертьфинале Лиги чемпионов с другими английскими клубами. То, что мы сыграем с "Реалом" захватывающе. Очевидно, это трудный жребий, но меня это устраивает, потому что, если вы посмотрите на другие команды, вы подумаете: "О, мой бог", потому что они все сильные и качественные. Прошло только два года, как мы с ними играли, это была тяжелая ночь для нас, так что получить шанс вновь сыграть с ними — круто", — цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".
Первые игры четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.
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