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Льорис намекнул на конфликт в команде
Португалец не может наладить отношения с командой
Голкипер "Тоттенхэма" после матча против загребского "Динамо" намекнул на конфликт в команде.
Напомним, дома "шпоры" одержали победу со счётом 2:0, а в ответной встрече с хорватами проиграли 0:3, и выбыли из дальнейшей борьбы в Лиге Европы.
"Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал. Команда просто отражает то, что происходит внутри клуба. Того, как мы играем, недостаточно. В прошлом у нас были хорошие моменты, потому что мы чувствовали единство команды. Не уверен, что это есть сейчас", - цитирует Goal Ллориса.
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