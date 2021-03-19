Льорис намекнул на конфликт в команде

Голкипер "Тоттенхэма" после матча против загребского "Динамо" намекнул на конфликт в команде.

Напомним, дома "шпоры" одержали победу со счётом 2:0, а в ответной встрече с хорватами проиграли 0:3, и выбыли из дальнейшей борьбы в Лиге Европы.

"Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал. Команда просто отражает то, что происходит внутри клуба. Того, как мы играем, недостаточно. В прошлом у нас были хорошие моменты, потому что мы чувствовали единство команды. Не уверен, что это есть сейчас", - цитирует Goal Ллориса.