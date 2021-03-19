Эвертону предстоит сыграть против Манчестер Сити с третьим вратарем в рамке

Поединок 1/4 Кубка Англии "Эвертон" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 20 марта (начало в 19:30 по Киеву). Весомыми потерями ливерпульцев в этом поединке будут вратари Джордан Пикфорд и Робин Олсен, оба травмированы.

Поэтому в рамке "Эвертона" вынужденно станет 21-летний португалец Жоау Виргиния. Это лишь его третья игра за "ирисок", посчитали в BBC.

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Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти уверяет, что "не беспокоится" по поводу того, что ему придется выпускать третьего вратаря против "Манчестер Сити".