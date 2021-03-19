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В Брайтоне заговорили о будущем Дэнни Уэлбека
Пока - только в теории
Фото: Sports.ru
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" 30-летний Дэнни Уэлбек с октября 2020-му играет за "Брайтон" - у него есть контракт до конца июня.
Как сообщает goal.com, игрок должен провести переговоры по продлению контракта с "Брайтоном". По этому поводу высказался коуч "чаек" Грэм Поттер:
В конце сезона мы сядем и поговорим о том, как дальше быть. Но сейчас Уэлбек - очень важный для нас игрок.
В этом сезоне Уэлбек провел 15 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Уже завтра "Брайтон", который занимает 16 позицию в АПЛ, на своем поле встретится с "Ньюкасл Юнайтед". Начало матча в 22:00 по Киеву.
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