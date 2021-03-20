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АПЛ. Фулхэм уступил Лидсу
Коттеджеры даже больше владели мячом, но не смогли добиться результата
Фото - ВВС, автор невідомий
АПЛ. 29-й тур
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)
Фулхэм - Лидс 1:2
Голы: Андерсен 38 - Бамфорд 29, Рафинья 58
Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 18. Лемина, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 17. Кавалейру, 19. Лукман, 27. Маджа.
Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 10. Алиоски, 14. Льоренте, 21. Стрейк, 11. Робертс, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 18. Рафинья, 9. Бамфорд.
Предупреждения: Лемина 51, Лофтус-Чик 90 - Бамфорд 31, Филлипс 90
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