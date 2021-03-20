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Ливерпуль планирует провести зачистку состава в летнее окно
Как минимум три игрока покинут "Энфилд"
Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен находится среди игроков, с которыми "Ливерпуль" планирует попрощаться грядущим летом.
Как утверждает The Independent, вместе с 27-летним Окслейд-Чемберленом мерсисайдский клуб должны покинуть Джердан Шакири, Дивок Ориги, а также ряд менее значимых игроков.
В этом сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл 12 матчей за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований, включая лишь два выхода в стартовом составе. Впрочем, и в этих двух случаях Алексу не удалось провести все 90 минут.
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