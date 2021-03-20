Увольнение Моуриньо обойдётся Тоттенхэму в круглую сумму

"Тоттенхэму" придется заплатить солидную сумму, если в клубе захотят уволить Жозе Моуриньо.

В контракте Жозе нет пункта, который бы позволял лондонскому клубу досрочно отказаться от услуг португальского специалиста.

Если Моуриньо будет уволен, "Тоттенхэму" все равно придется выплатить всю остаточную стоимость его контракта, рассчитанного до 2023 года. Речь идет о компенсации в размере 25 млн. фунтов.

По информации Daily Mirror, президент клуба Даниэль Леви не уволит Моуриньо, если тот финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и выиграет Кубок Лиги.

Ранее "Тоттенхэм" вылетел из 1/8 финала Лиги Европы, проиграв ответную игру "Динамо" Загреб (0:3).