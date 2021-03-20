Челси близок к новому контракту с Тиаго Силвой

​​"Челси" продолжает работу над продлением контракта с Тиаго Силвой.

Финальное решение по этому поводу будет принято в ближайшие дни либо недели. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сам игрок заинтересован в том, чтобы остаться, как и наставник команды Томас Тухель, желающий сохранить одного из лидеров раздевалки.

В то же время в "Милане" очень довольны игрой Фикайо Томори, который выступает за "россонери" на правах аренды из "Челси". В мае в итальянском клубе примут решение о том, стоит ли активировать опцию выкупа англичанина за 28 миллионов евро.