  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси близок к новому контракту с Тиаго Силвой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси близок к новому контракту с Тиаго Силвой

Англия
(1 голосов)

На "Стэмфорд Бридж" хотят сохранить бразильца

Челси близок к новому контракту с Тиаго Силвой

Новина українською

​​"Челси" продолжает работу над продлением контракта с Тиаго Силвой.

Финальное решение по этому поводу будет принято в ближайшие дни либо недели. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сам игрок заинтересован в том, чтобы остаться, как и наставник команды Томас Тухель, желающий сохранить одного из лидеров раздевалки.

В то же время в "Милане" очень довольны игрой Фикайо Томори, который выступает за "россонери" на правах аренды из "Челси". В мае в итальянском клубе примут решение о том, стоит ли активировать опцию выкупа англичанина за 28 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...