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Челси близок к новому контракту с Тиаго Силвой
На "Стэмфорд Бридж" хотят сохранить бразильца
"Челси" продолжает работу над продлением контракта с Тиаго Силвой.
Финальное решение по этому поводу будет принято в ближайшие дни либо недели. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Сам игрок заинтересован в том, чтобы остаться, как и наставник команды Томас Тухель, желающий сохранить одного из лидеров раздевалки.
В то же время в "Милане" очень довольны игрой Фикайо Томори, который выступает за "россонери" на правах аренды из "Челси". В мае в итальянском клубе примут решение о том, стоит ли активировать опцию выкупа англичанина за 28 миллионов евро.
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