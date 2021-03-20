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Тухель: Абрахаму не нужно забивать себе голову лишним
Форвард пока не входит в планы нового тренера
Chelsea
Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал о личном разговоре с нападающим Тэмми Абрахамом.
"Мы с ним поговорили, пытаясь вдохновить его на то, чтобы не сдаваться, принять свою ситуацию и не забивать чересчур голову. Нападающему вообще не нужно забивать себе чересчур голову.
Ему просто нужно почувствовать себя причастным, потому что порой у тебя может быть ощущение отстраненности, когда команда побеждает без тебя. Но это не так, и я надеюсь, он сможет скоро вернуться, будет избавлен от травм и усложнит нам выбор состава.
Ему было тяжело, потому что он никогда не чувствовал себя полностью свободным от боли после того инцидента. Ему тяжело тренироваться на уровне, который бы убедил тренера оставить вне игры кого-нибудь другого ради него", — цитирует Тухеля Daily Mail.
После назначения Тухеля 23-летний Абрахам принял участие лишь в четырех матчах Премьер-Лиги, ни разу не сыграв более тайма.
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