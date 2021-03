И это еще VAR два гола отменил. Кубок Англии. Борнмут – Саутгемптон 0:3

Мяч оказался в сетке ворот "вишен" уже на 10-й минуте, неудачно срезал снаряд Картер-Викерс, однако видеопомощник арбитра углядел в рамках эпизода офсайд у Уокера-Питерса. При этом в первой половине 45-минутки "Борнмут" качественно вел игру на встречных курсах, нередко Форстер откровенно спасал "Саутгемптон".

Тем не менее, к середине тайма "святые" перехватили инициативу, а затем и вовсе забили два гола в раздевалку: сначала Редмонд выступил ассистентом для Дженепо (0:1), после чего сам сбросил с хвоста Рико и удвоил счет (0:2). В последний раз Натан и забивал, и ассистировал в январе 2020-го.

2020 - Nathan Redmond has both scored and assisted in a single game for Southampton for the first time since January 2020 against Crystal Palace. Daylight. #EmiratesFACup pic.twitter.com/ojklVPXkm0