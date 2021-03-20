И это еще VAR два гола отменил. Кубок Англии. Борнмут – Саутгемптон 0:3

Мяч оказался в сетке ворот "вишен" уже на 10-й минуте, неудачно срезал снаряд Картер-Викерс, однако видеопомощник арбитра углядел в рамках эпизода офсайд у Уокера-Питерса. При этом в первой половине 45-минутки "Борнмут" качественно вел игру на встречных курсах, нередко Форстер откровенно спасал "Саутгемптон".

Тем не менее, к середине тайма "святые" перехватили инициативу, а затем и вовсе забили два гола в раздевалку: сначала Редмонд выступил ассистентом для Дженепо (0:1), после чего сам сбросил с хвоста Рико и удвоил счет (0:2). В последний раз Натан и забивал, и ассистировал в январе 2020-го.

2020 - Nathan Redmond has both scored and assisted in a single game for Southampton for the first time since January 2020 against Crystal Palace. Daylight. #EmiratesFACup pic.twitter.com/ojklVPXkm0 — OptaJoe (@OptaJoe) March 20, 2021

В начале второго тайма "Борнмут" вновь попытался провернуть трюк с резвым стартом, но стараний Джека Уилшира и Доминика Соланке не хватало, чтобы сократить разрыв на табло. Система VAR вновь правильно отменила гол "Саутгемптона" из-за офсайда.

Впрочем, высокий прессинг гостей позволил им накрыть соперников на финальной трети и провести третий мяч – Уорд-Прауз перехватил сферу, Армостронг пробил в штангу, Редмонд точно сыграл на добивании. Дальше "вишни" свою половину поля и не покидали.

Кубок Англии, ¼ финала.

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

"Борнмут" – "Саутгемптон" 0:3

Голы: Дженепо (37), Редмонд (45+1, 59)

"Борнмут": Бегович – Стейси, Картер-Викерс, Кук, Рико (Мефам, 67) – Уилшир, Пирсон (Сарридж, 56), Рикельме (Энтони, 56), Биллинг (Килкенни, 77), Груневелд – Соланке

"Саутгемптон": Форстер – Уокер-Питерс (Рамсей, 89), Беднарек (Стивенс, 77), Вестергор (Салису, 77), Бертранд – Армстронг, Уорд-Прауз, Диалло, Дженепо (Телла, 85) – Адамс (Нлундулу, 90), Редмонд

Предупреждения: Уилшир (84) , Сарридж (90+3) – Беднарек (30), Вестергор (74)