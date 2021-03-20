У Кавани есть устное соглашение о присоединении после сезона к аргентинскому клубу

Нападающий Эдинсон Кавани после окончания сезона может перебраться в Южную Америку. Уругваец уже имеет устную договоренность с вице-президентом "Бока Хуниорс". Об этом сообщает Football Insider.

Хуан Роман Рикельме провел переговоры с нападающим, ведь в Эдинсона летом заканчивается контракт с "Манчестер Юнайтед". Пока "маникунианцы" не предложили продолжения сотрудничества, аргентинцы хотят воспользоваться ситуацией.

Отец форварда Луис заявил, что Кавани не очень комфортно на "Олд Траффорд" и на 60% он перейдет в клуб Южной Америки. Но все-таки главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет удержать уругвайца и вскоре стороны вступят в переговоры.

Эдинсон присоединился к "красным дьяволам" в октябре прошлого года на правах свободного агента. С тех пор он записал в свой актив семь голов и два ассиста за 25 матчей во всех турнирах. В среднем он расходует 149 минут на результативное действие. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 7 млн ​​евро.