И снова Бамфорд. Фулхэм - Лидс 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура АПЛ между "Фулхэмом" и "Лидсом", в котором подопечные Марсело Бьелсы одержали тяжелую победу над участником зоны вылета. Гол и ассист в свой актив один из лучших бомбардиров АПЛ Патрик Бамфорд, таким образом сделав наибольший вклад в положительный результат команды. Также постарался и голкипер Меслье, который исполнил несколько великолепных сейвов. Отметим, еще отмененный гол гостей после небольшого офсайда.

"Фулхэм" - "Лидс" 1:2

Голы: Андерсен 38 - Бамфорд 29, Рафинья 58