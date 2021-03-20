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И снова Бамфорд. Фулхэм - Лидс 1:2. Видео голов и обзор матча
Дубль результативных действий нападающего приносит победу "павлинам"
Лідс/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура АПЛ между "Фулхэмом" и "Лидсом", в котором подопечные Марсело Бьелсы одержали тяжелую победу над участником зоны вылета. Гол и ассист в свой актив один из лучших бомбардиров АПЛ Патрик Бамфорд, таким образом сделав наибольший вклад в положительный результат команды. Также постарался и голкипер Меслье, который исполнил несколько великолепных сейвов. Отметим, еще отмененный гол гостей после небольшого офсайда.
"Фулхэм" - "Лидс" 1:2
Голы: Андерсен 38 - Бамфорд 29, Рафинья 58
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