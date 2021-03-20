Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий клуба с Чемпионшипа достиг отметки в 100 результативных действий за последние три сезона
Фантастический результат
Брентфорд/Автор невідомий
На 12 минуте матча 38-го тура Чемпионшипа между "Брентфордом" и "Ноттингемом" нападающий хозяев Айвен Тони открыл счет во встрече ударом с пенальти. Этот результативное действие стало для него сотым за последние три сезона:
- 18/19. "Питерборо" (Первая лига) 23 голов + восемь ассистов.
- 19/20. "Питерборо" (Первая лига) 26 голов + шесть ассистов.
- 20/21. "Брентфорд" (Чемпионшип) 28 голов + девять ассистов.
100 - Ivan Toney has now been directly involved in exactly 100 goals in all competitions across the last three seasons;— OptaJoe (@OptaJoe) March 20, 2021
18-19 – 31 goal involvements (23G, 8A)
19-20 – 32 goal involvements (26G, 6A)
20-21 – 37 goal involvements (28G, 9A)
Lethal. pic.twitter.com/uzKolis1jF
Отметим, что во внимание принимались голы и передачи во всех турнирах за один сезон. На результативные действия Айвену понадобилось 133 поединка. 25-летний англичанин сейчас лидирует в гонке бомбардиров Чемпионшипа, имея преимущество над вторым Пукки в шесть голов. А его "Брентфорд" расположился на четвертом месте, уступая второй позицие, которая дает прямую путевку в АПЛ, пятью очками при матче в запасе.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Тони в 18 млн евро. В начале сезона "Брентфорд" купил его за 5,6 млн евро.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Так низко мы не падали давно
- Перед 19 туром. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Клопп – о жеребьёвке ЛЧ: Реал меня устраивает
- Криштиану Роналду определился с приоритетным клубом для перехода из Ювентуса
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом