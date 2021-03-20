Нападающий клуба с Чемпионшипа достиг отметки в 100 результативных действий за последние три сезона

На 12 минуте матча 38-го тура Чемпионшипа между "Брентфордом" и "Ноттингемом" нападающий хозяев Айвен Тони открыл счет во встрече ударом с пенальти. Этот результативное действие стало для него сотым за последние три сезона:

18/19. "Питерборо" (Первая лига) 23 голов + восемь ассистов.

19/20. "Питерборо" (Первая лига) 26 голов + шесть ассистов.

20/21. "Брентфорд" (Чемпионшип) 28 голов + девять ассистов.

100 - Ivan Toney has now been directly involved in exactly 100 goals in all competitions across the last three seasons;



18-19 – 31 goal involvements (23G, 8A)

19-20 – 32 goal involvements (26G, 6A)

20-21 – 37 goal involvements (28G, 9A)



Lethal. pic.twitter.com/uzKolis1jF — OptaJoe (@OptaJoe) March 20, 2021

Отметим, что во внимание принимались голы и передачи во всех турнирах за один сезон. На результативные действия Айвену понадобилось 133 поединка. 25-летний англичанин сейчас лидирует в гонке бомбардиров Чемпионшипа, имея преимущество над вторым Пукки в шесть голов. А его "Брентфорд" расположился на четвертом месте, уступая второй позицие, которая дает прямую путевку в АПЛ, пятью очками при матче в запасе.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Тони в 18 млн евро. В начале сезона "Брентфорд" купил его за 5,6 млн евро.