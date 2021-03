Нападающий клуба с Чемпионшипа достиг отметки в 100 результативных действий за последние три сезона

На 12 минуте матча 38-го тура Чемпионшипа между "Брентфордом" и "Ноттингемом" нападающий хозяев Айвен Тони открыл счет во встрече ударом с пенальти. Этот результативное действие стало для него сотым за последние три сезона:

100 - Ivan Toney has now been directly involved in exactly 100 goals in all competitions across the last three seasons;



18-19 – 31 goal involvements (23G, 8A)

19-20 – 32 goal involvements (26G, 6A)

20-21 – 37 goal involvements (28G, 9A)



