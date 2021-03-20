  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий клуба с Чемпионшипа достиг отметки в 100 результативных действий за последние три сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий клуба с Чемпионшипа достиг отметки в 100 результативных действий за последние три сезона

Англия
(1 голосов)

Фантастический результат

Нападающий клуба с Чемпионшипа достиг отметки в 100 результативных действий за последние три сезона

Брентфорд/Автор невідомий

Новина українською

На 12 минуте матча 38-го тура Чемпионшипа между "Брентфордом" и "Ноттингемом" нападающий хозяев Айвен Тони открыл счет во встрече ударом с пенальти. Этот результативное действие стало для него сотым за последние три сезона:

  • 18/19. "Питерборо" (Первая лига) 23 голов + восемь ассистов.
  • 19/20. "Питерборо" (Первая лига) 26 голов + шесть ассистов.
  • 20/21. "Брентфорд" (Чемпионшип) 28 голов + девять ассистов.

Отметим, что во внимание принимались голы и передачи во всех турнирах за один сезон. На результативные действия Айвену понадобилось 133 поединка. 25-летний англичанин сейчас лидирует в гонке бомбардиров Чемпионшипа, имея преимущество над вторым Пукки в шесть голов. А его "Брентфорд" расположился на четвертом месте, уступая второй позицие, которая дает прямую путевку в АПЛ, пятью очками при матче в запасе.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Тони в 18 млн евро. В начале сезона "Брентфорд" купил его за 5,6 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд Айвэн Тони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
OptaJoe

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...