Рашфорд и Кавани не готовы сыграть против Лестера в Кубке Англии

Завтра, 21 марта, "Лестер" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Хозяева должны будут обойтись без ключевых игроков атаки: Маркуса Рашфорд и Эдинсона Кавани. Об этом сообщил наставник "маникунианцев" Оле Гуннар Сульшер на предматчевой пресс-конференции.

Английский нападающий в четверговом поединке Лиги Европы против "Милана" был заменен после первого тайма, а Кавани находится в лазарете еще с начала марта, куда попал после рецидива. Теперь же уругваец не хочет ускорять возврат, а желает восстановиться на все 100%.

Также "красным дьяволам" не помогут Фил Джонс и Хуан Мата.

Поединок между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" начнется в воскресенье, 21 марта, в 19:00.