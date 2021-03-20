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Рашфорд и Кавани не готовы сыграть против Лестера в Кубке Англии
Важный матч без лидеров атаки
football365/Автор невідомий
Завтра, 21 марта, "Лестер" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Хозяева должны будут обойтись без ключевых игроков атаки: Маркуса Рашфорд и Эдинсона Кавани. Об этом сообщил наставник "маникунианцев" Оле Гуннар Сульшер на предматчевой пресс-конференции.
Английский нападающий в четверговом поединке Лиги Европы против "Милана" был заменен после первого тайма, а Кавани находится в лазарете еще с начала марта, куда попал после рецидива. Теперь же уругваец не хочет ускорять возврат, а желает восстановиться на все 100%.
Также "красным дьяволам" не помогут Фил Джонс и Хуан Мата.
Поединок между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" начнется в воскресенье, 21 марта, в 19:00.
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