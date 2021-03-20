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Эвертон - Манчестер Сити 0:2. Никогда не сдаваться

Англия
(1 голосов)

Непростая, но победа гостей, в конце удалось дожать "ирисок"

Эвертон - Манчестер Сити 0:2. Никогда не сдаваться

Фото - skysports, автор невідомий

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Кубок Англии. 1/4 финала

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер

Эвертон - Ман Сити 0:2

Голы: Гюндоган 84, Де Брюйне 90

Эвертон: 31. Виржиния, 2. Холгейт (Ивоби 87), 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 21. Гомеш, 22. Годфри, 7. Ришарлисон.

Манчестер Сити: 13. Стеффен, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 7. Стерлинг (Де Брюйне 79), 11. Зинченко, 20. Силва (Марез 64), 47. Фоден, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган (Родри 89), 9. Габриэл Жезус.

Предупреждения: Аллан Лурейро 23 - Фернандиньо 57

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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shat (киев)
20.03.2021 в 21:26
Зина очень качественно отыграл , просто рад за него
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