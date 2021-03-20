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Эвертон - Манчестер Сити 0:2. Никогда не сдаваться
Непростая, но победа гостей, в конце удалось дожать "ирисок"
Фото - skysports, автор невідомий
Кубок Англии. 1/4 финала
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер
Эвертон - Ман Сити 0:2
Голы: Гюндоган 84, Де Брюйне 90
Эвертон: 31. Виржиния, 2. Холгейт (Ивоби 87), 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 21. Гомеш, 22. Годфри, 7. Ришарлисон.
Манчестер Сити: 13. Стеффен, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 7. Стерлинг (Де Брюйне 79), 11. Зинченко, 20. Силва (Марез 64), 47. Фоден, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган (Родри 89), 9. Габриэл Жезус.
Предупреждения: Аллан Лурейро 23 - Фернандиньо 57
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