Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Игра с Эвертоном одна из самых сложных за последние 4 месяца
Наставник "горожан" подвел итоги кубкового поединка с "ирисками"
FCB
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Игра была по-настоящему сложной. Мы видели, как "Эвертон" настроен на игру, как он сосредоточен. Он очень агрессивно оборонялся. Мы не пропустили и были терпеливы. Это одна из самых сложных игр за последние 4 месяца – с предыдущего перерыва на матчи сборных. За это время мы показали великолепные результаты и игру.
Сегодня нам пришлось очень сложно, поскольку у них есть опытные игроки, а два человека готовы убежать в контратаку. Мои игроки здорово выложились, и мы добились невероятной победы. Надеюсь, что в сборных все будет под контролем. Я бы хотел, чтобы все вернулись в добром здравии", – рассказал испанец.
Популярное сейчас
- Все претенденты на УПЛ побеждают. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Юрий Кулиш: Отказал Лобановскому и Кучеревскому из-за фразы Прокопенко
- Напомнили о себе. О чем говорить по итогам выступлений Динамо в еврокубках
- Кто будет играть в 1/4 Лиги Европы - все 8 команд, которые прошли соперников
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО