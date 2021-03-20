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Гвардиола: Игра с Эвертоном одна из самых сложных за последние 4 месяца

Англия
(2 голосов)

Наставник "горожан" подвел итоги кубкового поединка с "ирисками"

Гвардиола: Игра с Эвертоном одна из самых сложных за последние 4 месяца

FCB

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Эвертоном" в матче 1/4 Кубка Англии.

"Игра была по-настоящему сложной. Мы видели, как "Эвертон" настроен на игру, как он сосредоточен. Он очень агрессивно оборонялся. Мы не пропустили и были терпеливы. Это одна из самых сложных игр за последние 4 месяца – с предыдущего перерыва на матчи сборных. За это время мы показали великолепные результаты и игру.

Сегодня нам пришлось очень сложно, поскольку у них есть опытные игроки, а два человека готовы убежать в контратаку. Мои игроки здорово выложились, и мы добились невероятной победы. Надеюсь, что в сборных все будет под контролем. Я бы хотел, чтобы все вернулись в добром здравии", – рассказал испанец.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
BBC

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