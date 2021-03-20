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АПЛ. В битве аутсайдеров Брайтон уверенно разгромил Ньюкасл
Битва за шесть очков осталась за "чайками"
Брайтон/By Paul Hazlewood
Английская Премьер Лига, 29-й тур
"Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Битва за шесть очков оказалась слишком легкой для "Брайтона". "Ньюкасл" без Уилсона и Сен-Максимена был очень бледный в атаке, да и в защите, как мы можем увидеть по счету, "сороки” не блистали.
За первый тайм "Брайтон" полностью превзошел гостей во владении мячом, и те сумели нанести только один удар по воротам, и то мимо цели. У хозяев моментов было больше, а по-настоящему голевых два. Под занавес сорокапятиминутки "чайки" в конце концов долетели до ворот соперника. Леандро Троссард ворвался в штрафную зону и прострелил в центр на свободного Нила Мопе, которому оставалось только перевести мяч в левый угол ворот, однако он попал в защитника. А вот в дополнительное время до первой половины встречи тот же Троссард решил уже сам пробить из-за пределов штрафной и попал точно в нижний дальний (правый) угол ворот.
???? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????!— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 20, 2021
???? https://t.co/S3j1TIedJv#BHAFC ???? | 1-0 pic.twitter.com/HQtKozvCX0
После перерыва сравнять счет в матче имел возможность Фрейзер, но попал в штангу. Не забиваешь ты - забивают тебе - золотое правило, которое подтвердил Данни Уэлбек и через несколько минут после нереализованного хорошего момента соперника он удвоил отставание абсолютно идентичным ударом, как при голе Троссарда. Впервые за почти четыре года "чайки" забили дважды из-за пределов штрафной в одном матче АПЛ.
Уже на 68-й минуте как настоящий нападающий в штрафной соперника сыграл Нил Мопе, теперь уже реализовав в гол прострельную передачу с правого фланга от партнера. До завершения матча "Брайтон" еще мог довести счет до неприличного. Удары Гросса и Уэлбека заблокировал сначала защитник, а затем голкипер "Ньюкасла".
???? No caption needed.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 20, 2021
???? https://t.co/S3j1TIedJv#BHAFC ???? | 3-0 pic.twitter.com/DrOL7EVAJG
"Чайки" увеличивают пропасть от "красного" 18-го места до шести очков, а "Ньюкасл" на 17-ой позиции продолжает слышать дыхание "Фулхэма", которому нужно всего два спасительные зачетных пункта, чтобы догнать "сорок".
"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Ньюкасл Юнайтед" 3:0
Голы: Троссард 45+3, Уэлбек 51, Мопе 68
"Брайтон": Санчес - Уайт, Данк, Велтман - Гросс, Лаллана, Буссуме, Модер (Проппер 89) - Троссард (Маккалистер 78) - Мопе, Уэлбек (Зечири 83)
"Ньюкасл": Дубравка - Манкильйо, Ласселс, Кларк, Дамметт - Виллок (Мерфи 62), Шелви, Хейден (Хейден 45+1) - Жоелинтон, Альмирон (Лонгстофф 76), Фрейзер
Предупреждение: Дамметт 63
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