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Анчелотти: Эвертон провел матч, как хотел. Но у Сити лучшая команда в мире!
Наставник "ирисок" прокомментировал кубковое поражение от "горожан"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после
– Перед поединком Вы сказали, что обыграть "Манчестер Сити" почти невозможно. Но вы почти сделали это.
– Да, мы почти сделали. Я считаю, что мы хорошо сыграли, показали свой максимум. Мы боролись. Как минимум 80 минут мы держали игру под контролем. Мы не дали им создать много моментов, были шансы на стандартах, но это абсолютно нормально. Я доволен, потому что мы играли на равных с... лучшей командой мира. Я считаю их лучшей командой мира на данный момент.
– Это была самая сложная игра в этом году?
– Да, мы хотели создать им некомфортные условия. Мы хорошо оборонялись, не было свободных пространств. Мы провели этот матч так, как хотели. У них лучшая команда и лучшая скамейка в мире! – рассказал итальянец.
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