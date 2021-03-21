Зинченко-спаситель. Эвертон - Ман Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор четвертьфинального матча Кубка Англии, в котором "Эвертон" принимал "Манчестер Сити". Встреча была тяжелой для обеих сторон. Хозяева имели хорошую возможность открыть счет в матче в первом тайме, однако украинец Александр Зинченко вынес мяч с линии ворот. А вот под конец игры усилиями двух лидеров атаки гости все-таки вырвали победу. Класс сделал свое дело.

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:2 (0:0)

Голы: Гюндоган 84, Де Брюйне 90