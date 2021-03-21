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Манчестер Сити летом хочет купить левого защитника

Англия
(1 голосов)

Очередное вливание денег

Манчестер Сити летом хочет купить левого защитника

Манчестер Сіті

Новина українською

Английский "Манчестер Сити" летом попытается купить левого защитника для усиления состава. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

"Горожане" уже составили желаемый список. Одним из футболистов называют защитника португальского "Спортинга" Нуно Мендеша. Правда, у него в контракте прописана клаусула размером 70 млн евро, а такие деньги шейхи не готовы отдать за Нуно. Также в гонке за левым защитником несколько европейских клубов.

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Отметим, что в этом сезоне на месте левого оборонца в Пепа Гвардиолы выступали пятеро футболистов: Ляпорт, Аке, Канселу, Мэнди и Зинченко. Именно украинец провел больше матчей всех на этой позиции - 20.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.03.2021 в 13:31
Зинченко нужно найти клуб где он будет играть в центре поля
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