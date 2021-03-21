Бенитес хочет вернуться в АПЛ

Бывший тренер "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Челси" Рафаэль Бенитес изъявил свое желание вернуться к работе в Английской Премьер Лиге. Об этом сообщает The Sunday Times.

"Приоритетом является Англия. Почему? Потому что мне нравится Премьер Лига, и моя семья здесь. У меня есть много предложений из Эмиратов, США, Бразилии, Китая, но я хочу остаться в Европе, а особенно в Англии. Если есть хороший вариант, то я могу приступить уже завтра, но сильного проекта, конкурентоспособной команды на данный момент нет, поэтому мне придется подождать. Но я хочу работать и быть на поле как можно скорее", - сказал Рафа.

Последним местом работы 60-летнего испанца был китайский "Далянь Про", в котором тренер провел 18 месяцев. По контракту он зарабатывал 14 млн евро в год, однако сейчас для Бенитеса важен уровень чемпионата. Рафа зимой вернулся на Туманный Альбион и проживает под Ливерпулем.

Отметим, что кроме английских команд испанец также был наставником "Реала", "Тенерифе", "Осасуны", "Наполи", "Интера", "Вальядолида" и "Валенсии".