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Два поразительных дальних удара. Брайтон - Ньюкасл 3:0. Видео голов и обзор матча
Увереное преимущество в битве аутсайдеров
Брайтон/By Paul Hazlewood
Вашему вниманию представляем обзор матча 29-го тура АПЛ, в котором противостояли претенденты на зону вылета "Брайтон" и "Ньюкасл". Гости вышли на игру без основной атакующей силы в виде Уилсона и Сен-Максимена, и за весь поединок смогли создать лишь один голевой момент: Фрейзер попал в штангу. А вот хозяева были более точные и двумя бильярдными дальними ударами поразили углы ворот голкипера Дубравки. Третий гол же - настоящая работа нападающего.
"Брайтон" - "Ньюкасл" 3:0
Голы: Троссард 45+3, Уэлбек 51, Мопе 68
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