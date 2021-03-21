Два поразительных дальних удара. Брайтон - Ньюкасл 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем обзор матча 29-го тура АПЛ, в котором противостояли претенденты на зону вылета "Брайтон" и "Ньюкасл". Гости вышли на игру без основной атакующей силы в виде Уилсона и Сен-Максимена, и за весь поединок смогли создать лишь один голевой момент: Фрейзер попал в штангу. А вот хозяева были более точные и двумя бильярдными дальними ударами поразили углы ворот голкипера Дубравки. Третий гол же - настоящая работа нападающего.

"Брайтон" - "Ньюкасл" 3:0

Голы: Троссард 45+3, Уэлбек 51, Мопе 68