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Гвардиола: 34 победы за 4 месяца – это нечто выдающееся
Пеп прокомментировал очередной успех
mancity.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с воодушевлением прокомментировал победу "Эвертоном" (2:0), которая вывела команду в полуфинал Кубка Англии.
Кроме того "Сити" выглядит очевидным фаворитом на победу в АПЛ, вышел в финал Кубка Лиги и продолжает борьбу за Лигу Чемпионов.
"С предыдущего международного перерыва мы сыграли 39 матчей, одержали 34 победы, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения, одним из которых был выезд к "Порту", когда мы уже вышли в следующую стадию.
Это зимнее время, и на протяжении четырех месяцев мы играли каждые три дня, для чего требуется невероятная самоотдача. У меня нет слов, чтобы описать это. В этот период мы даже не могли наслаждаться победами, потому что через три дня нас ждал следующий матч.
Дело не только в тактике и навыках, но также в настрое — ты должен быть готов к каждому матчу. То, что мы сделали, это не просто нечто выдающееся. Это нечто невероятное. Одно из наших лучших достижений вместе за долгое время.
Конечно, мы еще ничего не выиграли, и мы будем сосредоточены в оставшихся матчах. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти во всех этих соревнованиях", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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