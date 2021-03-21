Гвардиола: 34 победы за 4 месяца – это нечто выдающееся

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с воодушевлением прокомментировал победу "Эвертоном" (2:0), которая вывела команду в полуфинал Кубка Англии.

Кроме того "Сити" выглядит очевидным фаворитом на победу в АПЛ, вышел в финал Кубка Лиги и продолжает борьбу за Лигу Чемпионов.

"С предыдущего международного перерыва мы сыграли 39 матчей, одержали 34 победы, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения, одним из которых был выезд к "Порту", когда мы уже вышли в следующую стадию.

Это зимнее время, и на протяжении четырех месяцев мы играли каждые три дня, для чего требуется невероятная самоотдача. У меня нет слов, чтобы описать это. В этот период мы даже не могли наслаждаться победами, потому что через три дня нас ждал следующий матч.

Дело не только в тактике и навыках, но также в настрое — ты должен быть готов к каждому матчу. То, что мы сделали, это не просто нечто выдающееся. Это нечто невероятное. Одно из наших лучших достижений вместе за долгое время.

Конечно, мы еще ничего не выиграли, и мы будем сосредоточены в оставшихся матчах. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти во всех этих соревнованиях", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.