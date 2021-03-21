  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Челси справляется с Шеффилд Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Челси справляется с Шеффилд Юнайтед

Англия
(1 голосов)

"Клинки" держали интригу сколько могли, но полноценной борьбы фавориту так и не навязали

Кубок Англии. Челси справляется с Шеффилд Юнайтед

Фото - skysports, автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии. 1/4 финала

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Челси Лондон - Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Норвуд 24 (авт.), Зиеш 90+2

Челси: 1. Аррисабалага, 4. Кристенсен, 15. Зума, 21. Чилуэлл, 33. Эмерсон, 17. Ковачич, 19. Маунт, 20. Хадсон-Одои, 23. Гилмор, 10. Пулишич, 18. Жиру.

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 15. Джагелка, 20. Богл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 23. Осборн, 9. Макберни, 17. Макголдрик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Шеффилд Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...