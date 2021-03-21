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Кубок Англии. Челси справляется с Шеффилд Юнайтед
"Клинки" держали интригу сколько могли, но полноценной борьбы фавориту так и не навязали
Фото - skysports, автор невідомий
Кубок Англии. 1/4 финала
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)
Челси Лондон - Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: Норвуд 24 (авт.), Зиеш 90+2
Челси: 1. Аррисабалага, 4. Кристенсен, 15. Зума, 21. Чилуэлл, 33. Эмерсон, 17. Ковачич, 19. Маунт, 20. Хадсон-Одои, 23. Гилмор, 10. Пулишич, 18. Жиру.
Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 15. Джагелка, 20. Богл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 23. Осборн, 9. Макберни, 17. Макголдрик.
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