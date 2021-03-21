Харри Кейн хочет покинуть Тоттенхэм

Капитан "Тоттенхэм" Харри Кейн намерен покинуть клуб. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн.

"Я разговариваю со многими людьми из футбола, и все говорят, что Кейн хотел бы уйти из "Тоттенхэма". Однако он не скажет этого на публику, ведь он капитан. Он очень сосредоточен на клубе, пока находится здесь, но он хочет уйти и выигрывать трофеи.

Думаю, он будет открыт к трансферу. Были слухи, что Даниэль Леви даже не собирается рассматривать предложения менее 120 миллионов фунтов, и, конечно, у Кейна есть контракт до 2024 года", — сообщил Орнштейн в воскресном эфире Sky Sports.