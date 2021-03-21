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Челси не пропускает 7 матчей кряду впервые за 16 лет
При Тухеле оборона "синих" выглядит монолитно
chelseafc.com
"Челси" обыграл "Шеффилд Юнайтед" (2:0) в 1/4 финала Кубка Англии.
"Синие" сохранили свои ворота в неприкосновенности в 7 матчах подряд.
Это самая длинная серия без пропущенных мячей с декабря 2005-го года (тоже 7 матчей), согласно данным Opta.
В истории клуба лишь однажды "Челси" имел более длинную серию без пропущенных – 9 матчей подряд, которая закончилась в декабре 1905-го года.
Всего в 14 матчах при Тухеле "Челси" пропустил 2 мяча.
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dazo47
21.03.2021 в 19:33
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