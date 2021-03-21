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Челси не пропускает 7 матчей кряду впервые за 16 лет

Англия
(1 голосов)

При Тухеле оборона "синих" выглядит монолитно

Челси не пропускает 7 матчей кряду впервые за 16 лет

chelseafc.com

Новина українською

"Челси" обыграл "Шеффилд Юнайтед" (2:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

"Синие" сохранили свои ворота в неприкосновенности в 7 матчах подряд.

Это самая длинная серия без пропущенных мячей с декабря 2005-го года (тоже 7 матчей), согласно данным Opta.

В истории клуба лишь однажды "Челси" имел более длинную серию без пропущенных – 9 матчей подряд, которая закончилась в декабре 1905-го года.

Всего в 14 матчах при Тухеле "Челси" пропустил 2 мяча.

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В статье: Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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dazo47
21.03.2021 в 19:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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