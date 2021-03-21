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Мойес – о 3:3 с Арсеналом: Доказали, что можем бороться с сильнейшими
"Молотки" упустили преимущество
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подвел итоги 29-го тура АПЛ с "Арсеналом" (3:3).
"Это был сложный, увлекательный матч с большим количеством голов. Мы играли очень хорошо, особенно в первые 30 минут, но, увы, пропустили перед перерывом, и это дало "Арсеналу" толчок.
По ходу матча было много разочаровывающих решений, но футбол иногда так и работает. Мы здорово играли на протяжении длительных отрезков. Конечно, ничья после 3:0 – это не лучший результат, но мы показали, что можем тягаться с сильнейшими командами.
Мы давно не завершали сезон выше "Арсенала" и делаем все возможное, чтобы он нас не догнал. Сейчас мы хотим еще большего", – сказал Мойес Sky Sports.
"Вест Хэм" с 49 очками в активе идёт на пятой строчке, отставая от зоны ЛЧ на 2 пункта. У "Арсенала" 42 балла.
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