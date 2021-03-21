Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подвел итоги 29-го тура АПЛ с "Арсеналом" (3:3).

"Это был сложный, увлекательный матч с большим количеством голов. Мы играли очень хорошо, особенно в первые 30 минут, но, увы, пропустили перед перерывом, и это дало "Арсеналу" толчок.

По ходу матча было много разочаровывающих решений, но футбол иногда так и работает. Мы здорово играли на протяжении длительных отрезков. Конечно, ничья после 3:0 – это не лучший результат, но мы показали, что можем тягаться с сильнейшими командами.

Мы давно не завершали сезон выше "Арсенала" и делаем все возможное, чтобы он нас не догнал. Сейчас мы хотим еще большего", – сказал Мойес Sky Sports.