  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мойес – о 3:3 с Арсеналом: Доказали, что можем бороться с сильнейшими
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мойес – о 3:3 с Арсеналом: Доказали, что можем бороться с сильнейшими

Англия
(1 голосов)

"Молотки" упустили преимущество

Мойес – о 3:3 с Арсеналом: Доказали, что можем бороться с сильнейшими

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подвел итоги 29-го тура АПЛ с "Арсеналом" (3:3).

"Это был сложный, увлекательный матч с большим количеством голов. Мы играли очень хорошо, особенно в первые 30 минут, но, увы, пропустили перед перерывом, и это дало "Арсеналу" толчок.

По ходу матча было много разочаровывающих решений, но футбол иногда так и работает. Мы здорово играли на протяжении длительных отрезков. Конечно, ничья после 3:0 – это не лучший результат, но мы показали, что можем тягаться с сильнейшими командами.

Мы давно не завершали сезон выше "Арсенала" и делаем все возможное, чтобы он нас не догнал. Сейчас мы хотим еще большего", – сказал Мойес Sky Sports.

"Вест Хэм" с 49 очками в активе идёт на пятой строчке, отставая от зоны ЛЧ на 2 пункта. У "Арсенала" 42 балла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...