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Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии

Англия
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Тухель против Гвардиолы

Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии

Новина українською

Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Англии.

"Лестер", победивший сегодня МЮ (3:1), за путевку в финал сразится с "Саутгемптоном". В другом полуфинале сыграют "Челси" и действующий победитель турнира "Манчестер Сити".

Добавим, что каждый полуфинал Кубка Англии будет сыгран в один матч, на "Уэмбли". Имена финалистов станут известны в уикенд 17-18 апреля.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

  • Лестер — Саутгемптон
  • Челси — Манчестер Сити
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В статье: Манчестер Сити (Англия) Челси (Лондон) Саутгемптон (Англия) Лестер Сити
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