Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии

Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Англии.

"Лестер", победивший сегодня МЮ (3:1), за путевку в финал сразится с "Саутгемптоном". В другом полуфинале сыграют "Челси" и действующий победитель турнира "Манчестер Сити".

Добавим, что каждый полуфинал Кубка Англии будет сыгран в один матч, на "Уэмбли". Имена финалистов станут известны в уикенд 17-18 апреля.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии