Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии
Тухель против Гвардиолы
Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Англии.
"Лестер", победивший сегодня МЮ (3:1), за путевку в финал сразится с "Саутгемптоном". В другом полуфинале сыграют "Челси" и действующий победитель турнира "Манчестер Сити".
Добавим, что каждый полуфинал Кубка Англии будет сыгран в один матч, на "Уэмбли". Имена финалистов станут известны в уикенд 17-18 апреля.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
- Лестер — Саутгемптон
- Челси — Манчестер Сити
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов - Шахтер 3:2. Обзор матча и видео голов
- Тайсон об инциденте с дублем: Я поспорил с Каштру
- Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира
- Кто будет играть в 1/4 Лиги Европы - все 8 команд, которые прошли соперников
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
Новости по теме
- 09:56 Зарубежные Манчестер Сити можно вручать золото, Челси подвинул Вест Хэм. Таблица АПЛ 2020/21
- 21:46 Прогнозы на футбол С прицелом на ТОП-4. Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз центрального матча 29-го тура АПЛ
- 22:09 Зарубежные Тяжелый жребий для Манчестера. Стали известны пары 1/4 финала кубка Англии
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...