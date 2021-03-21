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Абрахам в третий раз за последнее время повредил лодыжку
У Тэмми повторный рецидив
Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что у нападающего Тэмми Абрахама случился еще один рецидив травмы лодыжки.
23-летний Абрахам неожиданно пропустил победу над "Шеффилд Юнайтед" в 1/4 финала У Тэмми вновь возникли проблемы с лодыжкой, которая перманентно его беспокоит с конца января.
"Вчера Тэмми прекратил тренировку спустя только пять минут. У него не было шансов попасть в заявку. Более-менее это та же травма, повторная травма, вызванная тренировочным инцидентом в той же области.
Ему было больно, и он был вынужден завершить тренировку через пять минут", — цитирует Тухеля Sky Sports.
Также Томас сообщил, что проблемы со здоровьем имеются и у голкипера Эдуара Менди.
"Эдуар Менди не поедет в сборную, потому что ему нужно провести операцию на зубах, и это абсолютно необходимо сделать сейчас", — добавил Тухель.
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