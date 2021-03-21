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Роджерс – о победе над МЮ в Кубке: Мы обыграли одну из лучших команд Европы

Англия
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"Лисы" вышли в полуфинал

Роджерс – о победе над МЮ в Кубке: Мы обыграли одну из лучших команд Европы

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Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (3:1).

"Я, разумеется, в восторге. Это было отличное командное выступление. Мы сыграли идеально в каждом компоненте. Мы были достаточно храбры, чтобы играть открыто против одной из лучших команд Европы. Я очень рад за игроков, мы полностью заслужили этот результат.

Келечи Ихеаначо всегда помогает команде. Может, он не был так уверен в себе, но он усердно работает каждый день и выкладывается. Сейчас вы видите, насколько выросла его уверенность. Он на пике. Чтобы обыграть "МЮ" со счетом 3:1, надо сыграть идеально в каждом компоненте – именно это нам и удалось.

Я говорил игрокам, что до того, чтобы занять место в истории, им осталось 3 матча, теперь – два. Мы делаем шаги в верном направлении, мы очень амбициозны. Мы наслаждаемся испытанием", – сказал Роджерс BBC.

В полуфинале "Лестер" сыграет с "Саутгемптоном". В другой паре сойдутся "Ман Сити" и "Челси".

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В статье: Брендан Роджерс Лестер Сити
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