Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как потерять победу, ведя 3:0. Вест Хэм - Арсенал 3:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Арсенал, чемпионат Англии, 21 марта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Арсенал, которые встречались в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Матч получился несколько парадоксальным. Молотобойцы за первые полчаса игры забили в ворота канониров трижды (особенно эффектно получилось у Лингарда). Но Арсенал нашел в себе силы вернуться в игру, при этом два гола случились благодаря рикошетам от хозяев поля. В конце концов, подопечные Артеты спаслись от поражения - Ляказетт забил с паса Пепе. Вест Хэм потерял возможность догнать Челси, Арсенал пока девятый.
АПЛ. 29-й тур
Вест Хэм - Арсенал 3:3
Голы: Лингард 15, Боуэн 17, Антонио 33 - Соучек 38 (авт.), Доусон 61 (авт.), Ляказетт 82
Популярное сейчас
- Ювентус отпускает Милан, Аталанта сражается за серебро. Таблица Серии А - 2020/21
- Свершилось! В одиночку на вершине. Месси - лидер по количеству матчей за Барсу
- Караваев: Гармаш как Ванга. Сидел на лавочке и сказал: "Кара, ты выйдешь и забьешь"
- Кто будет играть в 1/4 Лиги Европы - все 8 команд, которые прошли соперников
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО