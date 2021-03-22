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Как потерять победу, ведя 3:0. Вест Хэм - Арсенал 3:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Арсенал, чемпионат Англии, 21 марта

Как потерять победу, ведя 3:0. Вест Хэм - Арсенал 3:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Арсенал, которые встречались в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Матч получился несколько парадоксальным. Молотобойцы за первые полчаса игры забили в ворота канониров трижды (особенно эффектно получилось у Лингарда). Но Арсенал нашел в себе силы вернуться в игру, при этом два гола случились благодаря рикошетам от хозяев поля. В конце концов, подопечные Артеты спаслись от поражения - Ляказетт забил с паса Пепе. Вест Хэм потерял возможность догнать Челси, Арсенал пока девятый.

АПЛ. 29-й тур
Вест Хэм - Арсенал 3:3
Голы: Лингард 15, Боуэн 17, Антонио 33 - Соучек 38 (авт.), Доусон 61 (авт.), Ляказетт 82

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В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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