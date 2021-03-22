Как потерять победу, ведя 3:0. Вест Хэм - Арсенал 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Арсенал, которые встречались в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Матч получился несколько парадоксальным. Молотобойцы за первые полчаса игры забили в ворота канониров трижды (особенно эффектно получилось у Лингарда). Но Арсенал нашел в себе силы вернуться в игру, при этом два гола случились благодаря рикошетам от хозяев поля. В конце концов, подопечные Артеты спаслись от поражения - Ляказетт забил с паса Пепе. Вест Хэм потерял возможность догнать Челси, Арсенал пока девятый.

АПЛ. 29-й тур

Вест Хэм - Арсенал 3:3

Голы: Лингард 15, Боуэн 17, Антонио 33 - Соучек 38 (авт.), Доусон 61 (авт.), Ляказетт 82