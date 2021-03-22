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Моуриньо: Современный футбол сложен – эгоизм, преследование интересов, агенты, пресса
Жозе на связи
Sky Sports
Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию в современном футболе после победы над "Астон Виллой" (0:2). Цитирует португальца BBC.
"Современный футбол сложен – эгоизм, преследование интересов, агенты, пресса. Важно поддерживать психологическое состояние молодых футболистов. Мне хочется гордиться своими исполнителями, результат в таких случаях не будет иметь значения. Важнее развить дух. Тем не менее, сложно сделать это в одиночку".
"Тоттенхэм" в 29 поединках набрал 48 зачетных пунктов и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
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