Моуриньо: Современный футбол сложен – эгоизм, преследование интересов, агенты, пресса

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию в современном футболе после победы над "Астон Виллой" (0:2). Цитирует португальца BBC.

"Современный футбол сложен – эгоизм, преследование интересов, агенты, пресса. Важно поддерживать психологическое состояние молодых футболистов. Мне хочется гордиться своими исполнителями, результат в таких случаях не будет иметь значения. Важнее развить дух. Тем не менее, сложно сделать это в одиночку".

"Тоттенхэм" в 29 поединках набрал 48 зачетных пунктов и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.