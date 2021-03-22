Калум Чемберс: Эдегор чувствует себя в Арсенале как дома

Защитник лондонского "Арсенала" Калум Чемберс после матча 29-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (3:3) поделился мнением о полузащитнике Мартине Эдегоре.

"В матче с „Вест Хэмом“ Эдегор выступил блестяще. Он невероятный парень, мы отлично ладим. Эдегор чувствует себя в „Арсенале“ как дома. Ему нравится тренироваться, он много работает. Думаю, все стороны в этом случае довольны, и надеюсь, что Мартин продолжит работать в том же духе", — приводит слова Чемберса Goal.com.

Напомним, Эдегор перешёл из мадридского "Реала" в "Арсенал" на правах аренды в январе 2021 года.

За восемь матчей в составе "канониров" в английской Премьер-лиге Мартин забил один гол.