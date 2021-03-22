Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калум Чемберс: Эдегор чувствует себя в Арсенале как дома
Лондонцы довольны результатом игрока
Защитник лондонского "Арсенала" Калум Чемберс после матча 29-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (3:3) поделился мнением о полузащитнике Мартине Эдегоре.
"В матче с „Вест Хэмом“ Эдегор выступил блестяще. Он невероятный парень, мы отлично ладим. Эдегор чувствует себя в „Арсенале“ как дома. Ему нравится тренироваться, он много работает. Думаю, все стороны в этом случае довольны, и надеюсь, что Мартин продолжит работать в том же духе", — приводит слова Чемберса Goal.com.
Напомним, Эдегор перешёл из мадридского "Реала" в "Арсенал" на правах аренды в январе 2021 года.
За восемь матчей в составе "канониров" в английской Премьер-лиге Мартин забил один гол.
Популярное сейчас
- Шевченко: Я расстроен, Украина заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций
- "Просто поставьте точку в этом вопросе". Суркис – о высказываниях Лучи
- Провал Шахтера, отрыв Динамо, страшная Барселона. Главные новости за 21 марта
- Зинченко-спаситель. Эвертон - Ман Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО