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Калум Чемберс: Эдегор чувствует себя в Арсенале как дома

Англия
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Лондонцы довольны результатом игрока

Калум Чемберс: Эдегор чувствует себя в Арсенале как дома

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Защитник лондонского "Арсенала" Калум Чемберс после матча 29-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (3:3) поделился мнением о полузащитнике Мартине Эдегоре.

"В матче с „Вест Хэмом“ Эдегор выступил блестяще. Он невероятный парень, мы отлично ладим. Эдегор чувствует себя в „Арсенале“ как дома. Ему нравится тренироваться, он много работает. Думаю, все стороны в этом случае довольны, и надеюсь, что Мартин продолжит работать в том же духе", — приводит слова Чемберса Goal.com.

Напомним, Эдегор перешёл из мадридского "Реала" в "Арсенал" на правах аренды в январе 2021 года.

За восемь матчей в составе "канониров" в английской Премьер-лиге Мартин забил один гол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Калум Чемберс Мартин Эдегор
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