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Майкл Антонио: Не праздную голы из-за VAR
Игрок не уверен в том, будут ли они засчитаны
Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио рассказал, почему перестал праздновать голы.
"Мне пришлось перестать праздновать голы из-за VAR. Он разрушил футбол. Я даже не буду говорить об этом, потому что получится целая речь. Я не знаю, забил я гол или нет, поэтому и не хочу праздновать. Я буду чувствовать себя идиотом, если стану исполнять какие-то глупые празднования, а в это время VAR будет проверять мой гол.
После минимум трёх моих голов в этом сезоне я не был уверен, будут они засчитаны или нет. Представьте, как будет выглядеть, если я начну праздновать через пять минут после того, как забил", — цитирует Антонио Football.London.
Вчера, 21 марта, "Вест Хэм" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче 29-го тура АПЛ со счётом 3:3.
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