  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Майкл Антонио: Не праздную голы из-за VAR
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майкл Антонио: Не праздную голы из-за VAR

Англия
(1 голосов)

Игрок не уверен в том, будут ли они засчитаны

Майкл Антонио: Не праздную голы из-за VAR

Новина українською

Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио рассказал, почему перестал праздновать голы.

"Мне пришлось перестать праздновать голы из-за VAR. Он разрушил футбол. Я даже не буду говорить об этом, потому что получится целая речь. Я не знаю, забил я гол или нет, поэтому и не хочу праздновать. Я буду чувствовать себя идиотом, если стану исполнять какие-то глупые празднования, а в это время VAR будет проверять мой гол.

После минимум трёх моих голов в этом сезоне я не был уверен, будут они засчитаны или нет. Представьте, как будет выглядеть, если я начну праздновать через пять минут после того, как забил", — цитирует Антонио Football.London.

Вчера, 21 марта, "Вест Хэм" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче 29-го тура АПЛ со счётом 3:3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майкл Антонио Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...