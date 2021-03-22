Майкл Антонио: Не праздную голы из-за VAR

Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио рассказал, почему перестал праздновать голы.

"Мне пришлось перестать праздновать голы из-за VAR. Он разрушил футбол. Я даже не буду говорить об этом, потому что получится целая речь. Я не знаю, забил я гол или нет, поэтому и не хочу праздновать. Я буду чувствовать себя идиотом, если стану исполнять какие-то глупые празднования, а в это время VAR будет проверять мой гол.

После минимум трёх моих голов в этом сезоне я не был уверен, будут они засчитаны или нет. Представьте, как будет выглядеть, если я начну праздновать через пять минут после того, как забил", — цитирует Антонио Football.London.

Вчера, 21 марта, "Вест Хэм" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче 29-го тура АПЛ со счётом 3:3.