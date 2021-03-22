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Экс-игрок Шахтера подвергся расизму в Великобритании

Англия
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Из-за поражения

Экс-игрок Шахтера подвергся расизму в Великобритании

Новина українською

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" бразилец Фред подвергся расистским оскорблениям в Интернете после поражения его команды от "Лестера" (1:3) в 1/4 Кубка Англии.

На последний пост бразильца в Инстаграме, написанный еще в четверг, поступило множество оскорбительных комментариев в его адрес из-за того, что ошибка Фреда предшествовала эпизоду, когда "лисы" открыли счет, информирует Sky Sports.

Это уже не первый раз, когда жертвами расистов стают игроки МЮ. В феврале такая же роль постигла Антони Марсьяля.

Фред выступал в донецком "Шахтере" в 2013-2018 годах.

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В статье: Фред Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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