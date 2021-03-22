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Жозе Моуринью возмутился менталитету современных футболистов
И объяснил, как должно быть
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о современном футболе.
Футбол сегодня непростой. Кругом эгоизм, личные интересы, агенты и их связь с прессой.
Все это вместо сопереживания команде, эмпатии, чувства "ты поможешь мне, а я помогу тебе", ощущения, что ты победил и тогда, когда сыграл 90 минут, и даже тогда, когда остался на скамейке.
Нужно время, чтобы привить это чувство команде, потому что общество и психология молодежи непростые, цитирует 58-летнего Моуринью Sky Sports.
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