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Жозе Моуринью возмутился менталитету современных футболистов

Англия
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И объяснил, как должно быть

Жозе Моуринью возмутился менталитету современных футболистов

Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о современном футболе.

Футбол сегодня непростой. Кругом эгоизм, личные интересы, агенты и их связь с прессой.

Все это вместо сопереживания команде, эмпатии, чувства "ты поможешь мне, а я помогу тебе", ощущения, что ты победил и тогда, когда сыграл 90 минут, и даже тогда, когда остался на скамейке.

Нужно время, чтобы привить это чувство команде, потому что общество и психология молодежи непростые, цитирует 58-летнего Моуринью Sky Sports.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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