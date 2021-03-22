Жозе Моуринью возмутился менталитету современных футболистов

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о современном футболе.

Футбол сегодня непростой. Кругом эгоизм, личные интересы, агенты и их связь с прессой.

Все это вместо сопереживания команде, эмпатии, чувства "ты поможешь мне, а я помогу тебе", ощущения, что ты победил и тогда, когда сыграл 90 минут, и даже тогда, когда остался на скамейке.

Нужно время, чтобы привить это чувство команде, потому что общество и психология молодежи непростые, цитирует 58-летнего Моуринью Sky Sports.