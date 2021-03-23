Малиновский в компании элитных бомбардиров. Герои уикенда в топ-чемпионатах

UA-Футбол традиционно акцентирует внимание зрителей на главных событиях в ведущих европейских чемпионатах, которые произошли за предыдущие выходные (20-21 марта). Один из способов это сделать - выделить ключевых персон в отдельно взятых поединках

Англия

На Туманном Альбионе из-за матчей Кубка Англии состоялось всего четыре поединка в рамках АПЛ. В центральном из них "Вест Хэм" громил "Арсенал", но умудрился растерять преимущество в три мяча. Героем канониров стал Ляказетт - француз начал камбэк (удар подправил рикошет от Соучека), а на 82-й он установил окончательный счет - 3:3

После вылета от "Динамо" Загреб из Лиги Европы "Тоттенхэм" заявил о том, что все еще является претендентом на место в зоне Лиги Чемпионов. Шпоры обыграли "Астон Виллу" на ее поле 0:2, а Кейн забил свой 17-й гол в текущем чемпионате. Он сравнялся с Мохаммедом Салахом, но у форварда "Тоттенхэма" 13 ассистов, тогда как у египтянина только три

В четвертьфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" пришлось помучиться с "Эвертоном", но команда Гвардиолы все же дожала ливерпульцев - решающий гол на счету Гюндогана. В полуфинале горожане сыграют с "Челси"

Вторую пару сформировали "Саутгемптон" и "Лестер". Лисы переиграли на своем поле "Манчестер Юнайтед". Келечи Ихеаначо после хет-трика в игре с "Шеффилд" забил дважды в ворота красных дьяволов, да еще и отдал ассист на Тилеманса

Испания

Визит в Сан-Себастьяну на игру с "Реалом Сосьедад" должен был стать испытанием для "Барселоны", но оказался легкой прогулкой - каталонцы разгромили соперника со счетом 6:1. Конечно, не обошлось без Месси, который превзошел Хави по количеству матчей в форме блаугранас. Лео оформил дубль и помог забить Досту

Если в Барселоне все вращается вокруг Месси, то в Мадриде правит балом Бензема. Карим в очередной раз зажег на поле, на этот раз в игре с "Сельтой". Дубль и пас на Асенсио - победа королевского клуба 3:1

"Атлетико" довольно непросто выдерживать давление двух грандов, но матрасники пока справляются. Минимальную победу над "Алавесом" принес Луис Суарес, которому ассистировал Трипьер

Но главный герой тура в Испании - голкипер "Севильи" Яссин Буну. Марокканец спас свою команду от поражения в игре с "Вальядолидом", забив гол на 90+4-й минуте!

Италия

Наконец тур в Серии А порадовал украинских болельщиков. Руслан Малиновский стал героем матча с неуступчивым "Вероной" - наш хавбек реализовал пенальти и ассистировал Дувану Сапате, что помогло "Аталанте" победить 2:0

А еще первые минуты в топ-чемпионате получил Виктор Коваленко

Матч "Фиорентины" и "Милана" стал встречей двух легенд, которые все же постепенно сходят с европейской сцены - Рибери и Ибрагимовича. Оба отметились забитыми голами, но у команды Златана запас прочности выше, "Милан" победил 2:3 и оторвался от "Ювентуса"

Что только не делал Криштиану Роналду, чтобы забить "Беневенто". Португалец не использовал несколько моментов, даже не забил пробивая в падении через себя. Зато скромная команда Филиппо Индзаги выиграла благодаря голу после ошибки защитников туринской команды

"Наполи" - это не "Шахтер". "Рома" проигрывает неаполитанцам после дубля Мертенса и падает на шестую строчку

Германия

Потерять игрока из-за удаления на 12-й минуте? Не проблема, если у вас есть Роберт Левандовски. "Штутгарту" от него влетело три раза. Вы только вдумайтесь в эти цифры - 35 голов в 25-ти матчах чемпионата!

Эрлинг Холанд, который отличился дважды в игре с "Кельном", остается только закусывать губу. Он пытается тянуть команду, но "Боруссия" часто не поддерживает норвежского бомбардира - на этот раз ничья 2:2

Сейчас Холанду скорее нужно ориентироваться на соревнования с Андре Силвой из "Айнтрахта". У португальца в игре с "Унион" тоже дубль, те же на счету 21 мяч, а его команда победила 5:2. Франкфуртцы опережают "Боруссию" на четыре очка и именно они сейчас является основным препятствием для дортмундцев на пути в зону Лиги Чемпионов

А вот "Боруссия" из Менхенгладбаха наконец закончила свою неутешительную серию из семи поражений подряд. Помог многострадальный "Шальке", который получил в свои ворота три сухих мяча