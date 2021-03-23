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Ливерпуль и Вест Хэм ждут? Хавбек Ювентуса может вернуться обратно в АПЛ
Поближе к Уэльсу
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи может покинуть Италию в летнее трансферное окно. По информации Calciomercato, в услугах 30-летнего хавбека заинтересованы "Ливерпуль" и лондонский "Вест Хэм Юнайтед". Менеджер "красных" Юрген Клопп рассматривает Аарона как замену Джорджиньо Вейналдуму.
Отметим, что срок контракта между Рэмзи и "бьянконери" истекает в 2023 году. Ранее валлиец защищал цвета "Кардифф Сити", "Арсенала" и "Ноттингем Форест".
Добавим: в нынешней кампании Аарон сыграл 18 матчей в чемпионате Италии (2 гола и 4 ассиста).
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