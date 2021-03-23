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Бэйл хочет вернуться в Реал
Об этом рассказал сам игрок
Times
Нападающий "Тоттенхэма" Гарет Бэйл намерен вернуться после Евро-2020 в "Реал". Валлийский форвард был арендован лондонцами до конца сезона.
"Мое клубное будущее не отвлекает меня от подготовки к Евро. Основная причина, по которой я пришел в "Тоттенхэм" в этом сезоне заключалась в желании играть в футбол. В первую очередь для того, чтобы поехать на Евро в хорошей форме.
Изначальный план заключался в том, чтобы провести один сезон в "шпорах", а после Евро у меня еще оставался один год в "Реале". Мой план — вернуться в "Реал", — цитирует Wales Online Бэйла.
В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей и 10 мячей во всех турнирах.
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