Бэйл хочет вернуться в Реал

Нападающий "Тоттенхэма" Гарет Бэйл намерен вернуться после Евро-2020 в "Реал". Валлийский форвард был арендован лондонцами до конца сезона.

"Мое клубное будущее не отвлекает меня от подготовки к Евро. Основная причина, по которой я пришел в "Тоттенхэм" в этом сезоне заключалась в желании играть в футбол. В первую очередь для того, чтобы поехать на Евро в хорошей форме.

Изначальный план заключался в том, чтобы провести один сезон в "шпорах", а после Евро у меня еще оставался один год в "Реале". Мой план — вернуться в "Реал", — цитирует Wales Online Бэйла.

В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей и 10 мячей во всех турнирах.