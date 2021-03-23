Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Люк Шоу раскритиковал Жозе Моуриньо
Игрок недоволен работой португальца
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, какие трудности испытывал в период работы с командой Жозе Моуринью.
"Не хочу, чтобы выглядело так, будто я был маленьким ребёнком, который не мог справиться с давлением, потому что в таком большом клубе, как "Манчестер Юнайтед", ты всегда ощущаешь давление и находишься в центре внимания. Это делает вас сильнее в психологическом плане.
Но тогда у меня не было уверенности. Я терял веру. Думаю, это изменилось с приходом Уле. Он правильно поступал в отношении меня, и я вернул уверенность в себе. Сейчас я очень этому рад. Радость и уверенность. Это главные вещи, которые тебе нужны на поле. Нужно верить в свои способности выступать на высочайшем уровне. Сейчас я это чувствую", — цитирует Шоу Sky Sports.
Популярное сейчас
- Отец Яремчука вошел в тренерский штаб клуба УПЛ - источник
- Отбор на Чемпионат Мира. Какие шансы у Украины выйти из группы?
- Планы сборной Украины, осложнения травмы Степаненко и борьба Олимпика. Главные новости от 22 марта
- "Шансы минимальные" - Цыганык рассказал, почему ФИФА запретит англичанину Килману играть за Украину
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
Новости по теме
- 19:25 Зарубежные Пирло встряхнул Юве, МЮ устроил Шоу, Холанд продает себя на место Бензема. Аудиомнение #76
- 10:22 Зарубежные Манчестерский гик: Сульшер выиграл с Юнайтед все 3 матча на Этихаде – это рекорд для красных дьяволов
- 22:26 Зарубежные И снова пенальти. Ман Сити - Ман Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча