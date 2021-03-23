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Люк Шоу раскритиковал Жозе Моуриньо

Англия
(2 голосов)

Игрок недоволен работой португальца

Люк Шоу раскритиковал Жозе Моуриньо

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, какие трудности испытывал в период работы с командой Жозе Моуринью.

"Не хочу, чтобы выглядело так, будто я был маленьким ребёнком, который не мог справиться с давлением, потому что в таком большом клубе, как "Манчестер Юнайтед", ты всегда ощущаешь давление и находишься в центре внимания. Это делает вас сильнее в психологическом плане.

Но тогда у меня не было уверенности. Я терял веру. Думаю, это изменилось с приходом Уле. Он правильно поступал в отношении меня, и я вернул уверенность в себе. Сейчас я очень этому рад. Радость и уверенность. Это главные вещи, которые тебе нужны на поле. Нужно верить в свои способности выступать на высочайшем уровне. Сейчас я это чувствую", — цитирует Шоу Sky Sports.

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В статье: Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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