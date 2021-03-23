Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмерсон: Тухель показывает нам много видео, деталей и информации, которая очень помогает на поле
Защитник рассказал о работе с новым специалистом
Защитник "Челси" Эмерсон оценил первые результаты работы Томаса Тухеля с командой. Немецкий специалист возглавил лондонский клуб в конце января 2021 года.
"Когда Томас прибыл в "Челси", мы с первого дня оценили организацию команды. Он показывает нам много видео, деталей и информации, которая очень помогает на поле. Команда здорово организована. Он проделывает потрясающую работу. Нам нужно это использовать. Мы вступаем в решающую часть сезона в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Нам нужно лишь поработать над некоторыми деталями и продолжать в том же духе", — приводит слова Эмерсона Globo Esporte.
После назначения Тухеля "Челси" не потерпел ни одного поражения в 14 матчах.
Популярное сейчас
- Отец Яремчука вошел в тренерский штаб клуба УПЛ - источник
- СМИ назвали детали травмы Тараса Степаненко
- Планы сборной Украины, осложнения травмы Степаненко и борьба Олимпика. Главные новости от 22 марта
- Шевченко: Насколько знаю, у Килмана идет процесс получения украинского паспорта
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО