Эмерсон: Тухель показывает нам много видео, деталей и информации, которая очень помогает на поле

Защитник "Челси" Эмерсон оценил первые результаты работы Томаса Тухеля с командой. Немецкий специалист возглавил лондонский клуб в конце января 2021 года.

"Когда Томас прибыл в "Челси", мы с первого дня оценили организацию команды. Он показывает нам много видео, деталей и информации, которая очень помогает на поле. Команда здорово организована. Он проделывает потрясающую работу. Нам нужно это использовать. Мы вступаем в решающую часть сезона в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Нам нужно лишь поработать над некоторыми деталями и продолжать в том же духе", — приводит слова Эмерсона Globo Esporte.

После назначения Тухеля "Челси" не потерпел ни одного поражения в 14 матчах.