Хамес Родригес восстановился от травмы и примет участие в ближайших матчах Эвертона

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес рассказал о сроках восстановления после травмы икроножной мышцы.

"Я уже в порядке и готов сыграть за "Эвертон" уже в следующем матче с "Кристал Пэлас", который намечен на 5 апреля.

У меня всё хорошо, слава богу. Я хочу снова играть и приносить пользу своей команде", — приводит слова Родригеса колумбийский медиахолдинг Caracol.

В нынешнем сезоне Родригес провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.