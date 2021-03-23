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Хамес Родригес восстановился от травмы и примет участие в ближайших матчах Эвертона
У игрока была травма икроножной мышцы
Marca
Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес рассказал о сроках восстановления после травмы икроножной мышцы.
"Я уже в порядке и готов сыграть за "Эвертон" уже в следующем матче с "Кристал Пэлас", который намечен на 5 апреля.
У меня всё хорошо, слава богу. Я хочу снова играть и приносить пользу своей команде", — приводит слова Родригеса колумбийский медиахолдинг Caracol.
В нынешнем сезоне Родригес провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
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