  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хамес Родригес восстановился от травмы и примет участие в ближайших матчах Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хамес Родригес восстановился от травмы и примет участие в ближайших матчах Эвертона

Англия
(1 голосов)

У игрока была травма икроножной мышцы

Хамес Родригес восстановился от травмы и примет участие в ближайших матчах Эвертона

Marca

Новина українською

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес рассказал о сроках восстановления после травмы икроножной мышцы.

"Я уже в порядке и готов сыграть за "Эвертон" уже в следующем матче с "Кристал Пэлас", который намечен на 5 апреля.

У меня всё хорошо, слава богу. Я хочу снова играть и приносить пользу своей команде", — приводит слова Родригеса колумбийский медиахолдинг Caracol.

В нынешнем сезоне Родригес провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хамес Родригес Эвертон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...