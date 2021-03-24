Замена Де Хеа: МЮ присматривается к Льорису как к новому первому номеру команды

"Манчестер Юнайтед" рассматривает голкипера лондонского "Тоттенхэма" Уго Льориса как потенциальную замену Давиду Де Хеа – об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на авторитетное французское издание L'Equipe.

По информации источника, "красные дьяволы" попробуют подписать вратаря капитана "шпор" уже этим летом.

Уго Льорис – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, он провел наибольшее количество матчей за "триколор". Давид Де Хеа выиграл в составе "МЮ" АПЛ, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.