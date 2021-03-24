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Замена Де Хеа: МЮ присматривается к Льорису как к новому первому номеру команды

Англия
(1 голосов)

Интересно, а Давида куда?

Замена Де Хеа: МЮ присматривается к Льорису как к новому первому номеру команды

Фото: Sky Sports

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" рассматривает голкипера лондонского "Тоттенхэма" Уго Льориса как потенциальную замену Давиду Де Хеа – об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на авторитетное французское издание L'Equipe.

По информации источника, "красные дьяволы" попробуют подписать вратаря капитана "шпор" уже этим летом.

Уго Льорис – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, он провел наибольшее количество матчей за "триколор". Давид Де Хеа выиграл в составе "МЮ" АПЛ, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.

Читайте такжеТоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1. Победа имени де Хеа

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В статье: Давид де Хеа Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
24.03.2021 в 11:34
Тупо треш....
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