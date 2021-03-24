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Защитник Тоттенхэма рискует пропустить матч с Ньюкаслом

Англия
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У игрока травма

Защитник Тоттенхэма рискует пропустить матч с Ньюкаслом

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Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис выбыл на три недели из-за травмы, пишет Standard.

По информации источника, у 27-летнего валлийца повреждение икроножной мышцы, в связи с которым он пропустит ближайшие матчи сборной и может пропустить встречу "шпор" с "Ньюкаслом" 4 апреля.

В сезоне-2020/21 Дэвис провел 38 матчей за "Тоттенхэм", на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Бен Дэвис
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