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Защитник Тоттенхэма рискует пропустить матч с Ньюкаслом
У игрока травма
Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис выбыл на три недели из-за травмы, пишет Standard.
По информации источника, у 27-летнего валлийца повреждение икроножной мышцы, в связи с которым он пропустит ближайшие матчи сборной и может пропустить встречу "шпор" с "Ньюкаслом" 4 апреля.
В сезоне-2020/21 Дэвис провел 38 матчей за "Тоттенхэм", на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.
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