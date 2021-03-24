Защитник Тоттенхэма рискует пропустить матч с Ньюкаслом

Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис выбыл на три недели из-за травмы, пишет Standard.

По информации источника, у 27-летнего валлийца повреждение икроножной мышцы, в связи с которым он пропустит ближайшие матчи сборной и может пропустить встречу "шпор" с "Ньюкаслом" 4 апреля.

В сезоне-2020/21 Дэвис провел 38 матчей за "Тоттенхэм", на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.