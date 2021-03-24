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Пол Инс советует руководству МЮ подписать Агуэро
Но нужен ли он красным?
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Инс предположил, что "красным дьяволам" стоит провести переговоры с аргентинским нападающим Серхио Агуэро, ныне защищающим цвета "Манчестер Сити".
"Я не считаю Гарри Кейна и Эрлинга Холанда единственными вариантами для "Манчестер Юнайтед". Серхио Агуэро может покинуть "Ман Сити". Почему бы "МЮ" не попытаться подписать его?
Если он хочет остаться в Премьер-лиге и живёт в Манчестере, то не думаю, что было бы плохо, если они постарались его заполучить. Это может случиться, кто знает? Нужно спросить, ведь с "Юнайтед" никогда не знаешь, как всё получится. Так было в 1992-м, когда Говард Уилкинсон спрашивал у Алекса Фергюсона про Дениса Ирвина. Ферги сказал, что переходу не бывать, и предложил "Лидсу" продать Эрика Кантона. Спустя пару дней сделка была закрыта.
Ферги просто называл имя и рисковал, проверяя свою удачу. Может, Уле-Гуннару Сульшеру стоит поступить так же с Агуэро будущим летом", — цитирует Инса Ladbrokes.
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